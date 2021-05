प्रहरीले अण्डा चोर्दै गरेको भिडियो भाइरल भएपछि जागिर चट् (भिडियोसहित)

एजेन्सी । भारतको पञ्जाब राज्यमा एक प्रहरीले अण्डा चोर्दै गरेको भिडियो भाइरल बनेपछि उनलाई कारबाही भएको छ । अण्डा चोरिरहेका प्रहरीको भिडियो सावैजनिक गर्दै पञ्जाब प्रहरीले उनलाई निलम्बन गरिएको जनाएको छ ।

फतेहगढ़ साहिब कस्बेमा खटिएका ती प्रहरीले सडकमा रोकिराखेको साइकलबाट अण्डा चोरिरहेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । अण्डा चाेर्ने पञ्जाब पुलिसका हेड कन्स्टेबल प्रीतपाल सिंह रहेको बताइएको छ ।

A video went viral wherein HC Pritpal Singh from @FatehgarhsahibP is caught by a camera for stealing eggs from a cart while the rehdi-owner is away and putting them in his uniform pants.

He is suspended & Departmental Enquiry is opened against him. pic.twitter.com/QUb6o1Ti3I

— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) May 15, 2021